Perché la NASA lancerà tre razzi durante l'eclissi totale? Il motivo è questo

Il Nord America sarà avvolto nell'oscurità l'8 aprile, ma non solo gli occhi umani saranno puntati verso il cielo. Una squadra di ingegneri della NASA, operante dal Virginia, si appresta a cavalcare l'ombra lunare con un'ambiziosa missione: lanciare tre razzi direttamente nel cuore dell'eclissi solare totale.

Oltre al fascino innegabile di questa impresa, c'è un obiettivo scientifico di grande rilievo: indagare le ripercussioni della rapida eclissi di sole sulla coltre atmosferica del nostro pianeta. L'oscuramento improvviso, che trasforma il giorno in notte, incide profondamente sulle temperature e influenza comportamenti notturni negli animali.

Tuttavia, rimane un velo di mistero su come questo intervallo di buio influisca sulla ionosfera, quella regione che separa l'atmosfera superiore da quella inferiore, estendendosi da 55 a 310 miglia sopra la superficie terrestre, dove la radiazione ultravioletta solare separa elettroni dagli atomi, creando una ricca miscela di particelle elettricamente cariche.

Con i lanci sequenziali di tre razzi - prima, durante e dopo che l'ombra della luna muterà giorno in notte - gli ingegneri della NASA sperano di raccogliere dati cruciali per prevedere i disturbi che tale fenomeno provoca, noti per interferire con le comunicazioni radio e satellitari. Questa sperimentazione, che segue un esperimento analogo durante l'eclissi solare parziale dello scorso ottobre, mira a comprendere meglio le perturbazioni causate dalla diminuzione della luce solare.

La sfida è grande, e l'entusiasmo pure: raccogliere informazioni preziose per affinare la capacità di previsione di questi fenomeni e migliorare così la gestione delle comunicazioni sulla Terra. A tal proposito: ecco come si vede un'eclissi dalla Luna.

