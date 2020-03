Ecco perché la NASA ha scelto il nome 'Perseverance' per il suo prossimo rover

Il prossimo rover che andrà su Marte è stato chiamato Perseverance. Come sempre, il nome non è stato messo solamente perché "suona bene", ma racchiude in sé un significato ben più profondo. "Non c'è esplorazione senza perseveranza", afferma Thomas Zurbuchen, amministratore associato della direzione della missione scientifica.

Il nome del precedente rover, Curiosity, è stato scelto perché un componente fondamentale dell'esplorazione è la curiosità ma "è la perseveranza che non ci fa rinunciare", afferma Zurbuchen durante una teleconferenza. È stato proprio l'uomo a scegliere questo nome, che ha attirato più di 28.000 proposte.

L'incredibile numero iniziale è stato poi ridotto a 155 semifinalisti e, successivamente, a solo 9 nomi. Il nome vincitore è stato proposto da Alex Mather, uno studente elementare della Lake Braddock Secondary School di Burke, in Virginia. "Siamo una specie di esploratori e incontreremo molte battute d'arresto sulla strada per Marte. Tuttavia, possiamo perseverare. Noi - non come nazione ma come umani - non ci arrenderemo. La razza umana persevererà sempre nel futuro", ha affermato Mather durante la presentazione ufficiale del rover.

Il fulcro della missione è quello di atterrare all'interno del cratere Jezero largo 45 chilometri per cercare tracce della vita passata del Pianeta Rosso. La missione è progettata, inoltre, anche per aiutare a spianare la strada all'esplorazione umana di Marte.