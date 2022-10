Perché la NASA ha sparato dei 'micro' proiettili contro una sua nave spaziale?

La NASA sta lavorando a pieno carico alla missione "Mars Sample Return", che ha intenzione di riportare dei campioni di Marte sulla Terra. Proprio per questo motivo l'agenzia spaziale americana ha recentemente "sparato" dei micro proiettili sul veicolo spaziale: per testare la sua resistenza alle collisioni.

Sebbene piccolissimi, questi frammenti di roccia spaziale possono viaggiare a 80 chilometri al secondo e sono capaci di causare seri danni (come quello che si è scontrato contro il telescopio James Webb). Poiché la missione che intende riportare dei "pezzi del Pianeta Rosso" è importantissima, l'agenzia si sta assicurando che il velivolo torni sulla Terra tutto intero e senza danni improvvisi.

I test si sono svolti presso il Remote Hypervelocity Test Laboratory della NASA, situato presso il loro White Sands Test Facility nel New Mexico. Per effettuare la prova, pensate, è stato utilizzato un cannone a gas capace di creare una pressione potentissima. "Ecco perché siamo rimasti nel bunker durante il test", ha affermato l'ingegnere Bruno Sarti, che guida il team che sviluppa gli scudi anti-meteorite.

I ricercatori sono riusciti a sparare i detriti a una velocità di 8 chilometri al secondo. "A quella velocità potresti viaggiare da San Francisco a New York in cinque minuti", ha dichiarato durante un'intervista lo scienziato Dennis Garcia. La conclusione finale dell'esperimento è stata illuminante per gli addetti ai lavori: gli scudi funzionano meglio se realizzati utilizzando più strati sottili di materiale, invece di uno spesso pezzo di metallo.