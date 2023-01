Perché il naso dei cani è sempre bagnato? La spiegazione potrà stupirvi

Chiunque abbia un cane sa che il suo naso è molto spesso bagnato e umido, ma per quale ragione? Molti sostengono che un naso bagnato sia un indicatore di buona salute dell'animale domestico e, nonostante l'idea sia relativamente corretta, la ragione dietro è ben diversa.

Il sistema olfattivo dei canidi è incredibilmente sviluppato, tant'è che in passato sono stati usati per fiutare il covid-19 negli esseri umani, e questo senso è - almeno - 10.000 volte migliore del nostro. Secondo la ricerca queste creature sono perfino in grado di ricostruire un'immagine mentale del mondo che li circonda solo con gli odori.

Non sorprende, quindi, che uno degli ostacoli più grandi per i cani sia l'avere un naso secco. Poiché queste creature hanno ben 300 milioni di recettori olfattivi, secernono muco che viaggia dall'interno della cavità nasale per ricoprire il rinario (o tartufo), quello che noi chiamiamo "naso".

Quando questa parte è bagnata, l'animale è in grado di catturare le sostanze chimiche ed elaborarle. Dal punto di vista comportamentale, come gli esseri umani che si grattano gli occhi quando vedono male, i cani si leccano spesso il naso in quanto ciò aiuta a mantenere il muco uniformemente ricoperto e aggiunge un livello extra di umidità.

C'è anche un'altra spiegazione dietro all'umidità nasale canina: i cani non sudano dalla pelliccia ma dalle zampe e una piccola quantità viene rilasciata anche dal naso. In questo modo il loro organo facciale è sempre pronto a captare tutti gli odori circostanti (ed è lo stesso motivo che li spinge a mettere la testa fuori dal finestrino in auto).