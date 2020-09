Perché il naso dei cani è sempre freddo? È normale?

Il naso dei cani - solitamente - è sempre molto umido e fresco: come mai? È normale? La risposta è sì, certo che è normale. Per il motivo, invece, non vi basterà che continuare la lettura.

Non è sempre freddo, sopratutto dopo aver dormito. "Quando un cane dorme, il suo naso di solito si riscalda e si asciuga", ha dichiarato a WordsSideKick.com Anna Bálint, una ricercatrice che studia il comportamento degli animali all'Università Loránd Eötvös di Budapest, in Ungheria. Dopo essersi svegliato, il cane si lecca il naso e torna nuovamente freddo.

Il naso freddo, infatti, potrebbe aiutare la pelosa creatura a regolare la sua temperatura corporea. Tuttavia, la punta del naso è così piccola che probabilmente non è in grado di contribuire in modo significativo alla regolazione termica complessiva di un cane. Per indagare ulteriormente, un team internazionale di scienziati ha misurato la temperatura del naso di molti animali, tra cui un cavallo, un cane e un alce.

Gli esperti hanno scoperto che punte del naso, o rinari, dei cani e degli animali carnivori sono generalmente più fredde di quelle degli erbivori. Per scoprire di più sulla faccenda il team ha condotto due esperimenti:

Nel primo, i risultati hanno indicato che i cani sono capaci di rilevare una debole radiazione termica durante la caccia delle prede. Nel secondo, invece, gli esperti hanno esaminato una regione del cervello dei cani collegata all'attività predatoria in molti vertebrati. La regione specifica che si è illuminata nei migliori amici dell'uomo, nota come corteccia somatosensoriale, aiuta a riunire diverse sensazioni come la vista, la posizione del corpo e il calore. Questa parte del cervello combina questi sensi simultaneamente per pianificare un'azione verso un obiettivo, come prendere di mira un oggetto.

"La gente pensa che i cani seguano solo il loro olfatto, il che è probabilmente vero", continua Bálint. Tuttavia le condizioni ventose o le tempeste possono rendere difficile per un cane seguire i profumi. "Un segnale di calore potrebbe aiutarli." La domanda più completa, per adesso, sembra essere questa. Il team di scienziati cercherà di scoprire molto altro in futuro.