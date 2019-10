Ecco perchè in natura non esistono animali con tre gambe

La fantasia di scrittori e sceneggiatori è in grado di creare mostri e strane creature che si muovono stabilmente, spesso anche in maniera veloce, utilizzando solamente tre gambe.

In natura, però, non abbiamo esempi di questo tipo, non esistono cioè specie che utilizzano, per camminare, solo tre arti o piedi.

Tracy Thomson, giovane laureato della UC Davis Department of Earth and Planetary Science, si è posto questa domanda: perché in natura non esistono specie che si muovono con tre gambe?

Se ci pensiamo la cosa è molta curiosa.

Esistono, in natura, milioni di specie diverse, dalle forme più strane, ma nessuna di queste ha tre piedi.

Esclusi virus e batteri, tutte le altre creature che abitano questo mondo si muovono utilizzando multipli di due (fatta eccezione per i serpenti).

L’uomo ha due gambe, il gatto quattro, gli insetti sei, ma nessuno ha tre gambe.

Eppure avere tre gambe comporta qualche vantaggio, non trascurabile, come ci dice lo stesso Thomson: molti animali usano tre gambe per riposare e ci fa qualche esempio.

I suricati, quando sono in posizione eretta, usano i due piedi e si appoggiano sulla coda, o ancora i picchi si appendono agli alberi usando le zampine e la coda.

Utilizzare questa posizione a “treppiedi”, continua Thomson, è energeticamente favorevole perché non si usano molti muscoli per rimanere fermi, come succede, per esempio, quando noi rimaniamo in piedi e, soprattutto, se lo restiamo per molto tempo, ad un certo punto ci fanno male le gambe.

Ancora, Thomson ci dice che gli insetti, come abbiamo detto, hanno 6 gambe e queste si muovono a gruppi da tre: due da un lato ed una dell’altro lato rimangono ferme mentre le restanti si muovono, permettendo così all’animale di avanzare.

Perché, dunque, nonostante tutto, in natura non esistono specie che hanno solo tre gambe? Ebbene, la risposta arriva da Thomson stesso: la causa è la simmetria bilaterale che si è sviluppata molto presto nell’evoluzione.

La simmetria bilaterale permette, partendo dallo zigote, di creare un individuo speculare, con le due parti del corpo (quasi) identiche. Metà corpo è praticamente uguale all’altra metà e, così facendo, è impossibile che una specie possa avere un numero dispari di arti.

Questi esercizi mentali, continua Thomson, possono aiutarci ad aprire la mente.

L’evoluzione, infatti, sulla Terra si è sviluppata in questo modo, preferendo la simmetria bilaterale, mentre nello spazio, chissà, magari sulla superficie di qualche pianeta, in questo momento stanno zampettando creature con tre gambe.