Perché in natura non esistono mammiferi di colore verde?

Il verde è un colore molto comune in natura. Non solo tra la vegetazione (ovviamente), ma anche per molte creature come rettili, anfibi e insetti. Tuttavia la colorazione in questione non sembra essere stata dotata ai mammiferi. Per quale motivo non esistono mammiferi che hanno la pelliccia o la pelle di colore verde?

Quest'ultimi, infatti, solitamente sono dotati di peli, che hanno proprietà specifiche e ben definite, inclusi i pigmenti. Intanto è bene sottolineare che non esistono creature di questo colore. L'animale verde e mammifero più vicino a questa concezione è il bradipo, che ha questo colore perché trasporta molte alghe e funghi.

Il motivo è semplice da capire: i peli non sono capaci di produrre pigmenti verdi o blu. Lo stesso vale negli umani: ci sono pigmenti più chiari, come il biondo e l'arancione, e quelli più scuri, come il marrone e il nero. Nessuna combinazione potrebbe mai creare questo colore naturalmente.

Tutto è da ricercare nell'evoluzione: quale vantaggio avrebbe una creatura totalmente di verde? Molti animali hanno subito migliaia di anni di sviluppo per diventare esattamente ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere e, così come i panda che hanno questo colore per uno scopo ben definito, è questo il motivo per cui non esistono mammiferi color "Hulk".