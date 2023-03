Perché Netflix aumenta i prezzi? Lo spiega l'azienda

L'ultimo aumento dei prezzi di Netflix in Italia risale ormai all'inizio del 2022 e ha portato il piano standard da 11,99 a 12,99 Euro e il piano Premium da 15,99 a 17,99 Euro. Ma perché Netflix aumenta i prezzi dei suoi abbonamenti? L'azienda stessa prova a spiegarcelo tramite una pagina del suo Centro Assistenza.

Con una FAQ di Netflix intitolata "Perché il costo del tuo abbonamento è cambiato", l'azienda spiega che i casi per un aumento o una diminuzione dei prezzi di Netflix sono essenzialmente due. Il primo riguarda i "cambiamenti sul mercato locale", come vengono chiamati dalla piattaforma: si tratta essenzialmente di adeguamenti del canone mensile alle imposte e, soprattutto, alla variazione dei tassi di inflazione. Con un aumento generalizzato dell'inflazione come quello degli scorsi mesi, non stupisce che Netflix abbia più volte vagliato un ulteriore aumento del costo dei suoi abbonamenti su scala globale.

La seconda casistica, invece, riguarda l'aumento dell'offerta di intrattenimento del servizio di streaming: la compagnia, infatti, spiega che "con l'aggiunta di nuove serie TV e film e l'introduzione di nuove funzionalità, i piani e i prezzi possono essere soggetti a modifiche". Insomma, più serie TV e più film (specie se ad alto budget) potrebbero giustificare un aumento degli abbonamenti, ammesso che i prodotti di richiamo non trascinino con sé un numero sufficiente di nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le nuove funzioni, come per esempio l'integrazione di alcuni videogiochi su Netflix, iniziata a settembre con l'inaugurazione di Netflix Games.

Ovviamente, non tutte le variazioni di prezzo saranno degli aumenti: al contrario, in futuro Netflix potrebbe ridurre i canoni dei suoi abbonamenti. Fantascienza? Non proprio: già a febbraio, Netflix ha abbassato i prezzi delle sue sottoscrizioni in vari Paesi del mondo (tra i quali sfortunatamente non figura l'Italia). In ogni caso, la compagnia ha promesso che si impegnerà a notificare a tutti gli utenti le variazioni del prezzo dei propri piani via mail e tramite una notifica almeno 30 giorni prima della data di fatturazione dell'aumento di prezzo.