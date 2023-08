Perchè Netflix, Disney e co hanno aumentato i prezzi? Italiani pagheranno il 33% in più

Il 33% in più. È il dato che esce dall’analisi dei dati di Agcom rielaborati da Datamediahub, che scatta una fotografia non certo positiva per il gli abbonati ai servizi di streaming sia musicali che video. La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’aumento dei prezzi di Disney+, che è stata l’ultima piattaforma ad aumentare i prezzi.

Secondo AGCOM, nel 2023 in Italia si sono contati 15,3 milioni di utenti unici alle piattaforme di streaming, a cui si aggiungono 16 milioni abbonati a servizi di musica e podcast. Di questi, più della metà ha abbonamenti attivi e tutti hanno dovuto fare i conti con le decisioni delle società di incrementare i prezzi:

Netflix Standard è passato da 11,99 a 12,99 Euro al mese

Amazon Prime Video è passato da 3,99 a 4,99 Euro al mese

Disney+ da 4,99 a 6,99 Euro al mese

DAZN ha aumentato i prezzi da 29,99 a 40,99 Euro al mese per il piano standard e da 39,99 a 55,99 Euro al mese per il Premium

Spotify è passato da 9,99 a 10,99 Euro

Secondo le indiscrezioni, però, anche YouTube potrebbe rivedere verso l’alto i prezzi a Gennaio da 11,99 a 12,99 Euro per il suo piano Premium.

Le analisi effettuate mostrano che un utente iscritto a tutte le principali piattaforme potrebbe arrivare a pagare 129 Euro al mese, dai 93 Euro di un anno fa. Per l’abbonato medio che ha sottoscritto un abbonamento video, uno audio ed uno sport invece il rincaro potrebbe essere di 20 Euro, passando a 60 ad 80 Euro al mese.

Ma quali sono le ragioni di tali rincari? Gli analisti si interrogano da tempo sulla questione, ed una risposta precisa non è arrivata. Alla base ci sarebbe un cambiamento dell’industria dei media, secondo il Financial Times. Se fino a qualche mese fa le aziende miravano a raggiungere il maggior numero di abbonati, ora hanno dovuto fare i conti con l’impennata dei tassi d’interesse che ha avuto un impatto anche sulle produzioni. A ciò si è aggiunta anche la reazione di Wall Stteet che ha punito le aziende che non riuscivano a garantire profitti stabili.

Un impatto però l’ha avuto anche la pandemia, che ha costretto molte aziende a tagliare i costi ed il personale. Alcune società hanno anche adottato una strategia più aggressiva come Netflix che ha stoppato il password sharing, registrando un incremento degli abbonati di 5,9 milioni di unità a livello mondiale nell’ultime trimestrale.