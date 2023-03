Perché ogni tanto Netflix non funziona? 3 problemi comuni e come risolverli

Dopo aver scoperto qual è l'abbonamento più economico a Netflix, potreste aver deciso di iscrivervi al servizio di streaming o di dargli una seconda chance. Tuttavia, guardando la vostra serie TV preferita da PC, tablet e smartphone potreste aver notato qualche problema alla riproduzione dei contenuti Netflix: ecco i più comuni e come risolverli.

Il primo problema di Netflix che vogliamo segnalarvi è quello del continuo buffering dei video, che può rivelarsi veramente frustrante e rovinare l'immersione dello spettatore nel contenuto che sta guardando. Se riscontrate un ammontare insolito di buffering, potreste voler controllare la vostra rete Internet di casa (a tal proposito, vi segnaliamo la nostra breve guida al funzionamento del router).

Nella maggior parte dei casi, infatti, il problema risiede nella vostra linea Internet. Se così non fosse, però, la cosa migliore da fare è forzare la chiusura dell'app di Netflix (o del browser del PC), riaprirla e verificare se il problema persiste. Se la risposta è sì e siete certi che la vostra connessione funzioni correttamente, la cosa migliore da fare è rivolgersi al servizio clienti di Netflix.

In altri casi, invece, si verifica un problema simile al buffering ma parzialmente diverso: il video si ferma, ma l'audio continua ad essere riprodotto normalmente. Secondo la stessa Netflix, ciò dipende dal fatto che delle informazioni sono state immagazzinate per errore nella memoria del vostro PC, smartphone, tablet o smart TV e vanno cancellate. Come fare per risolvere? Anche in questo caso, forzate il riavvio di Netflix e tutto tornerà come prima.

Altro problema assai noto durante la riproduzione è quella dei video in bassa qualità, non in HD o distorti. Spesso, la cosa migliore da fare è semplicemente aspettare: quando Netflix non ha abbastanza memoria, RAM o connessione per riprodurre video in alta risoluzione, decide di abbassare automaticamente la qualità di questi ultimi. Nei casi peggiori, potreste voler riavviare il vostro PC e il router.

Altrimenti, potete anche provare a verificare che il vostro dispositivo sia compatibile con la risoluzione a cui desiderate riprodurre il vostro film o la vostra serie TV. Da PC, infine, fate attenzione al browser! Talvolta Google Chrome e Mozilla Firefox limitano i contenuti Netflix a 720p: per risolvere, ricorrete a Microsoft Edge o all'app ufficiale di Netflix.