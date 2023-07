Perché su Netflix non si possono fare screen? La questione

Avete mai provato a effettuare uno screenshot a Netflix dal vostro fidato dispositivo mobile? Se l'avete fatto, avrete sicuramente notato, guardando poi l'immagine ottenuta, che lo schermo risulta nero. Al massimo, ciò che può comparire sono gli elementi del player, nonché magari le scritte, dal titolo ai sottotitoli.

Tuttavia, il contenuto proprio non compare. Vi siete mai chiesti come mai accade questo? Ebbene, di mezzo ci sono dei sistemi di protezione delle acquisizioni, che i più popolari servizi di streaming (dunque non solamente Netflix) sono soliti utilizzare per evitare condivisioni incontrollate e non autorizzate dei contenuti.

Si fa insomma riferimento a una questione legata ai diritti d'autore, visto che chiaramente più viene resa difficile l'acquisizione di contenuti relativi a una piattaforma meno è probabile che qualcuno riesca a mettere in atto operazioni malevole. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che un semplice screenshot non dovrebbe essere poi così tanto un problema (magari qualcuno potrebbe infatti voler semplicemente discutere di un frame in particolare).

Tuttavia, in questo mondo le precauzioni non sono mai troppe e dunque, per evitare il più possibile violazioni in questo ambito, alla fine un po' tutte le principali piattaforme di streaming stanno decidendo di adottare una soluzione di questo tipo. Insomma, c'è un motivo non di poco conto se in molti contesti risulta impossibile mettere in atto tale operazione. Per il resto, rimanendo in ambito di curiosità relative alla piattaforma di streaming, potrebbe interessarvi capire se il vostro smartphone supporta il Full HD su Netflix.