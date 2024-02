Perché Netflix toglie i film? Lo spiega direttamente l'azienda

Mentre si parla di possibili nuovi rincari per Netflix, in molti si chiedono per quale motivo di tanto in tanto la piattaforma di streaming sia solita rimuovere film e serie tv dal proprio catalogo. A spiegarlo è direttamente l’azienda nella sua documentazione ufficiale pubblicata sul sito web.

Alla base della motivazione che si cela dietro questa vera e propria pulizia del catalogo ci sono, come facile intuire, ragioni legate alle licenze che Netflix ottiene dagli studi di tutto il mondo.

Sebbene la società sia impegnata affinchè serie tv e film di studi esterni restino disponibili per il tempo più ampio possibile, alcuni di questi vengono rimossi alla scadenza di tali licenza.

Netflix comunque evidenzia che ogni qualvolta la licenza di una serie tv o un film sta per scadere vengono considerati fattori come la disponibilità dei diritti del titolo e la popolarità in una determinata area geografica. Fatte le valutazioni del caso, anche di natura puramente economica, Netflix decide come procedere.

Per i titoli che sono prossimi alla rimozione, comunque, viene inserito un apposito alert direttamente nel catalogo con un’apposita etichetta.