Perché non va il 4K su Amazon Prime Video? Possibili soluzioni

Dopo aver accolto l'ultimo interessante aggiornamento, che ha portato finalmente i Watch Party di Prime Video su Console, torniamo a parlare della piattaforma di streaming del colosso dell'e-commerce per sciogliere un dubbio che vi sarete posti almeno una volta in questi anni.

Infatti, sarà capitato a tutti qualche volta di mettere in riproduzione un contenuto per poi scoprire che la riproduzione non andava affatto in 4K. Ma come mai accade?

Le motivazioni macroscopiche sono essenzialmente tre.

Per prima cosa, occorre verificare che il contenuto sia disponibile in risoluzione UltraHD. Molti dei titoli più datati, non sottoposti a un processo di rimasterizzazione in tempi recenti, potrebbe ancora non presentare quest'opportunità, certamente non per colpa del dispositivo o men che meno della piattaforma di streaming. Per verificare il supporto all'alta risoluzione, basta controllare la presenza o assenza dell'icona "UHD" all'interno della pagina del prodotto, come mostrato nella schermata in calce.

Il secondo aspetto che può influire su una mancata trasmissione in 4K è, ovviamente, il supporto da parte della TV o del PC che si sta utilizzando. Non è così scontato, soprattutto su notebook economici o più datati, che il monitor supporti questa risoluzione. Inoltre, se si utilizza un decoder o una console, anche questi dovrebbero supportare tale risoluzione e, ultimo ma non per importanza, anche il cavo HDMI utilizzato deve essere in grado di trasmettere flussi video UltraHD.

Infine, sarebbe opportuno verificare lo stato della propria connessione a internet. Infatti, Amazon raccomanda una connessione da almeno 15 Mbps per lo streaming in 4K. Se il vostro problema è proprio questo, dopo averlo verificato con uno Speed Test, cercare di scoprire il colpevole. Potrebbe essere il tipo di servizio, qualora non abbiate a disposizione una connessione FTTC o FTTH, oppure la presenza di un dispositivo che sta occupando la banda tramite download o altri streaming o, ancora, il problema potrebbe essere causato dall'utilizzo di una VPN.