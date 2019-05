Perché non si acquistano più nuovi smartphone? Le tre grandi ragioni

Il portale The Verge ha provato a capire come mai gli americani acquistano sempre meno smartphone, con sempre meno consumatori disposti ad effettuare un upgrade ogni 12-24 mesi. Tre le ragioni chiave dietro l'attuale stato del mercato smartphone.

La premessa è che le considerazioni del portale riguardano in particolar modo i consumatori americani; e questo è particolarmente evidente leggendo il primo motivo evidenziato da The Verge: il duopolio Apple-Samsung.

Gli europei oggi hanno la possibilità di poter scegliere da una lista sempre più vasta di produttori, con quelli cinesi a fare la parte dei leoni, con proposte interessanti, convincenti e, soprattutto, a buon prezzo. Ma gli americani questo privilegio non lo hanno: "se mi chiedete qual è lo smartphone più elettrizzante del 2019, la mia risposta è l'Huawei P30 Pro", ha scritto infatti Vlad Savov. "Subito dopo segue il OnePlus 7 Pro con il suo schermo a 90Hz". Peccato che nessuno dei due possa essere acquistato in America dal grande pubblico: OnePlus ha stretto un accordo d'esclusiva con T-Mobile per gli USA.

La conseguenza è che negli Stati Uniti, nel segmento medio e top, per la maggior parte dei consumatori la scelta si riduce all'offerta di Apple e di Samsung. That's it.

Secondo motivo: la stagnazione di Apple e Samsung. Gli unici due grossi brand, dicevamo. Peccato che nessuno dei due abbia presentato recentemente prodotti che —almeno secondo l'autore dell'articolo— giustifichino la necessità di rimpiazzare il proprio smartphone con il modello successivo. "Il proprietario di un S7 può sicuramente volere un S10, ma non ha bisogno".

Terzo motivo, più interessante perché questo riguarda anche noi: "la nuova economia dei super-flagship". Per Savov è sempre più complicato comprare un nuovo smartphone di classe top senza ricorrere ad abbonamenti o dilazioni di altro tipo. "Le persone che hanno già speso il doppio di quanto avevano speso in precedenza per uno smartphone, si aspettano di mantenerlo anche per il doppio del tempo". Il secondo problema, argomenta sempre l'autore, è che il mercato delle persone disposte a spendere una cifra a tre zeri per uno smartphone è estremamente piccolo. I prezzi attuali non sono sostenibili per la stragrande maggioranza dei consumatori.

