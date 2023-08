Perché non compare l'opzione Scarica su Netflix? Occhio al piano

Se avete tentato di scaricare i film di Netflix per la visione offline, ad esempio da dispositivi mobili, ma non c'è proprio traccia dell'opzione Download nel contesto dell'applicazione che state usando, il motivo potrebbe essere dovuto a una questione specifica, che magari non avete ben approfondito.

Dovete infatti sapere che, come indicato direttamente anche sul portale ufficiale di Netflix, il piano Standard con pubblicità non supporta i download per la visione offline. Questo significa che, se avete deciso di sottoscrivere questo tipo di abbonamento (che è quello più economico, dato che viene proposto a 5,49 euro al mese), potete prendere visione dei contenuti solamente in streaming.

Il primo piano in grado di offrire tale funzione è dunque quello Base, che ha un costo di 7,99 euro al mese. Attenzione però al fatto che comunque la funzione dispone nonostante tutto di limitazioni: nel caso del piano Base, infatti, risulta possibile effettuare download solamente su un dispositivo supportato alla volta. È invece il più costoso abbonamento Standard (12,99 euro al mese) a offrire i download su due dispositivi.

Se volete sbloccare la possibilità di scaricare i contenuti su ben 6 dispositivi, il piano che potreste voler approfondire è quello Premium (dal costo di 17,99 euro al mese). Insomma, ci sono varie questioni da tenere in considerazione per quel che riguarda la presenza dell'opzione di download, motivo per cui potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata anche direttamente alle linee guida ufficiali di Netflix in merito, visto che in queste ultime si fa riferimento, tra l'altro, a eventuali messaggi di errore che potrebbero comparire in determinati contesti.

Vale inoltre la pena ricordare che, usualmente per questioni legate ai diritti, alcuni contenuti potrebbero non risultare compatibili con la funzione di download.