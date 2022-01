Perché non abbiamo ancora costruito una Stazione Spaziale sulla Luna?

Ultimamente stiamo osservando una vera e propria "competizione" per il ritorno sulla Luna. La Cina, ad esempio, ha anticipato la costruzione della stazione lunare al 2027, mentre la NASA sta continuando a progettare il suo Lunar Gateway. Tuttavia, una domanda potrebbe esservi sorta in questi giorni: perché non ci abbiamo pensato prima?

Innanzitutto perché non mandiamo persone sulla Luna da moltissimo tempo, esattamente dal 1972 dalle Missioni Apollo. Inoltre, il tipo di razzo utilizzato per portare gli astronauti sul nostro satellite era chiamato Saturn V, estremamente potente e che non viene più prodotto. In poche parole non abbiamo più (almeno per adesso) un razzo abbastanza potente da portare le persone sulla Luna.

Ci sono anche altri problemi: un modo per costruire la stazione sarebbe costruendo i pezzi dalla Terra e portandoli sul nostro satellite... un po' come abbiamo fatto con la Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia l'ISS dista solo 400 chilometri, mentre il satellite circa 384.000 km... e ci vorrebbero circa tre giorni per raggiungerlo.

Per quanto riguarda il cibo, invece? Gli scienziati attualmente stanno lavorando su come coltivare cibo nello spazio e una di questa opzione sarebbe da ricercare nella coltivazione idroponica. L'utilizzo dell'elettricità, invece sarebbe possibile? Il modo migliore sarebbe quello di utilizzare l'energia solare, ma poiché la Luna ruota ogni 28 giorni, una stazione spaziale in una posizione fissa sulla luna sarebbe al sole per 14 giorni e poi al buio per 14 giorni.

Per questo motivo converrebbe costruire una stazione spaziale intorno al Polo Sud del satellite.