Perché non è stata ancora creata una vera spada laser di Star Wars?

Nonostante molti ingegneri ci abbiano provato, alcuni con risultati migliori di altri, una vera spada laser di Star Wars non è stata ancora creata, ma per quale motivo? Stiamo creando una base permanente sulla luna e prossimamente andremo su Marte, e nessuno ha ancora inventato un oggetto simile dopo 55 anni dalla prima apparizione?

Nell'universo lontano lontano, una "lightsaber" è definita come una spada fatta di un raggio di energia. Gli scienziati nel mondo reale la considerano come una sorta di raggio di plasma tenuto sotto forma di una spada sotto l'influenza di un campo magnetico e, ovviamente, è capace di tagliare tutto ciò che incontra.

Il plasma è fondamentalmente un gas ionizzato fatto di ioni ed elettroni che può essere utilizzato nelle insegne al neon, nei reattori a fusione nucleare, nelle luci fluorescenti e in molte altre applicazioni.

Quindi, abbiamo la materia prima e abbiamo l'idea: perché nessuno ha mai creato una vera spada laser?

La risposta, purtroppo per tutti coloro che ci speravano, è che non è possibile creare qualcosa del genere: non c'è modo di tenere il plasma sotto forma di una spada. Certo, non è detto che in futuro gli scienziati non riusciranno a creare un qualcosa di simile, poiché alcune tecnologie di Star Wars si stanno davvero avverando, ma non aspettatevi di vederla a breve.



Insomma, per la spada laser ci vorrà ancora del tempo, ma nel frattempo provate ad allenare la forza.