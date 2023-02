Perché non dimentichiamo mai come andare in bicicletta?

Da pargoli imparare ad andare in bicicletta può essere difficile, ma prova dopo prova e caduta dopo caduta il momento tanto ambito in quel momento si realizzerà: riuscire ad andare in bicicletta, un'impresa che non ci scorderemo mai più e che rimarrà sempre con noi... anche dopo anni senza fare pratica.

Vi siete mai chiesti perché, una volta imparati, non si dimentica mai come si va in bicicletta? Per fortuna ce lo spiega la neuroscienza. Andare sul mezzo a due ruote è uno schema di movimento appreso che i gli scienziati chiamano "memoria procedurale", più comunemente conosciuta ai più come "memoria muscolare".

Quest'ultima è un tipo di memoria inconscia a lungo termine, che permette a una persona di ricordare qualcosa senza dover pensare. Non si ha, infatti, una consapevolezza diretta e cosciente, ma una vera e propria abilità che viene attuata senza riflettere. Lo stesso possiamo dire quando guidiamo un'auto o ci allacciamo le scarpe: abilità che sono così radicate nelle nostre menti che a malapena dobbiamo pensarci.

Nonostante la risposta, ad oggi non è chiaro perché questi ricordi - chiamati procedurali - siano più difficili da dimenticare rispetto ad altri. Tuttavia, secondo gli esperti, quest'ultimi potrebbero essere immagazzinati in una zona specifica del nostro cervello; ovvero un'area che sembra relativamente protetta e resistente alla cancellazioni delle informazioni.

