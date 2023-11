Perché non si disinstallano le app su Mac? Alcuni possibili fix

In alcune circostanze potrebbe capitare che le applicazioni non si disinstallano dal Mac attraverso la procedura classica, ovvero l’apertura del Finder e quindi il click su “Sposta nel cestino” dal menù che si apre facendo click con il tasto destro sull’icona. Come risolvere quindi? Le soluzioni alternative non mancano.

La più efficace è rappresentata da applicazioni di terze parti come “AppCleaner”, da installare tramite browser e che non solo elimina l’applicazione vera e propria, ma permette anche di eliminare i dati e le directory. Nel caso in cui macOS mostri un errore al termine della procedura, basta semplicemente ignorarlo e chiudere l’applicazione: noterete che quella che volevate disinstallare non è più nel Finder o nel Launchpad.

Alternativamente, prima di procedere con questa soluzione di terze parti, potete comunque prima cancellare la cache del vostro Mac o riavviarlo in quanto in alcune circostanze tali soluzioni si sono dimostrate risolutive.

