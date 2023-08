Ecco perché non si dovrebbe MAI cucinare con la carta stagnola

I fogli di alluminio - chiamata anche carta stagnola in Italia - sono molti usati in cucina ma il loro uso potrebbe non essere così innocuo come sembra.

Quando infornate il pesce o arrostite le verdure, è probabile che usiate la carta d'alluminio per avvolgere il cibo, ma quello che forse non sapete è che parte di quel materiale potrebbe finire nel vostro pasto, con potenziali rischi per la salute. E non stiamo parlando di una semplice questione di gusto, ma di qualcosa di molto più serio: già mangiamo tante microplastiche, evitare di ingerire anche altro è meglio.

La ricerca condotta da un gruppo di scienziati ha esplorato l'uso di questo "utensile" in cucina e ha scoperto che, sebbene cucinare in pentole di alluminio non sia necessariamente dannoso, avvolgere il cibo con questo materiale e metterlo nel forno potrebbe essere problematico, soprattutto se è acido o speziato e viene cucinato ad alte temperature.

E non è tutto, perché l'esposizione all'alluminio va ben oltre il regno degli chef, casalinghi e non. È presente in molti alimenti, come mais, formaggio, sale, erbe e spezie, e viene anche utilizzato in agenti farmacologici come antiacidi e antitraspiranti. Alcune ricerche suggeriscono che un'elevata assunzione di alluminio possa essere dannosa per alcune persone con malattie ossee o insufficienza renale, e potrebbe anche ridurre il tasso di crescita delle cellule cerebrali umane.

Gli studi suggeriscono e consigliano di evitare di usare la carta d'alluminio per la cottura e optare invece per contenitori in vetro o porcellana. Avvolgere il cibo freddo, invece, non è problematico per brevi periodi di tempo, ma con il tempo la sostanza inizierà a migrare nel cibo a seconda degli ingredienti presenti... meglio usarlo nella costruzione dei ponti.