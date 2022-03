Ecco perché NON si dovrebbero indossare scarpe in case

In Oriente le persone sono solite levarsi le scarpe prima di entrare all'interno di casa. In Occidente, invece, questo uso è poco diffuso ed entrare nella propria abitazione con le scarpe sembra essere ovvio per molti. Tuttavia, un nuovo studio vi mostra perché è sempre meglio tenere le scarpe lontano dai luoghi in cui vivete.

In questo articolo pubblicato sulla rivista The Conversation, e condotto da un team di ricercatori di scienze ambientali e Scienze della Terra, gli esperti affermano che hanno passato un decennio a esaminare l'ambiente interno e i contaminanti a cui le persone sono esposte nelle proprie case.

Quello che si può portare dentro casa con le scarpe comprende:

Geni resistenti agli antibiotici

Prodotti chimici

Microplastiche (che possono essere trovati anche all'interno della placenta)

Prodotti chimici perfluorurati

Batteri come Escherichia coli (associati alle feci)

Uno dei modi migliori - suggeriscono gli esperti - per stare in casa, è quello di utilizzare delle scarpe apposite per gli ambienti domestici, lasciando fuori le calzature per il "mondo esterno". In questo modo si riduce la possibilità di portare all'interno della vostra abitazione questi "contaminanti". Poiché gli esseri umani passano in media il 90% del loro tempo libero a casa, queste accortezze possono fare solo bene.

