Ecco perché non dovresti caricare il tuo telefono durante la notte

Molti di voi avranno l'abitudine di mettere il telefono sotto carica durante la notte per poi svegliarsi la mattina e avere il vostro device completamente carico, al 100%, così da poterlo utilizzare (si spera) per tutto il giorno senza problemi. Tuttavia questa abitudine è nefasta per la salute del telefono e per certi casi, anche per la vostra.

"Non lasciare il telefono collegato al caricabatterie per lunghi periodi di tempo o durante la notte", riportano i produttori di Huawei. Questo perché mantenere la batteria tra il 30% e il 70% è il modo migliore per prolungarne la durata; lo stesso vale per gli iPhone che offrono un'impostazione di ricarica ottimizzata che manterrà la carica al di sotto dell'80%.

Il motivo di questa usura è semplice: le batterie sono fatte di ioni di litio che si degradano sempre nel tempo, indipendentemente da come viene caricato il telefono. Oltre a danneggiare il vostro device, i dispositivi di ricarica durante la notte possono anche essere un problema di salute e sicurezza. Il collegamento con il caricatore, infatti, di solito comporta un certo aumento della temperatura e, se qualcosa dovesse andare storto, c'è il rischio di incendio.

"Non dovresti infilare i telefoni sotto i cuscini o caricarli sul letto dove ci sono le coperte", ha affermato al Guardian Paul Shaw, capo delle dei soccorsi antincendio dello Staffordshire. “Si chiama fuga termica e avviene quando la batteria si autoriscalda. Un piano di lavoro o un tavolino in legno vanno bene, perché la batteria non emette abbastanza calore."

