Ecco perché non dovresti MAI bere acqua dal rubinetto degli aerei

E se durante un viaggio in aereo ci viene sete? Con l'intenzione di agire in modo ecologico, vi dirigete verso il bagno dell'aereo per riempire la vostra borraccia, ma un avviso vi ferma appena in tempo: l'acqua del rubinetto non è potabile. Così, tornate al vostro posto, assetati e sconfitti dalla sete.

Sebbene viaggiare in aereo possa effettivamente disidratare a causa della bassa umidità presente in cabina, attingere acqua dai rubinetti dell'aereo è un'opzione da scartare completamente. Il motivo? L'acqua a bordo è lontana dall'essere pulita.

Un'analisi sulla qualità dell'acqua effettuata nel 2019 ha rivelato che quella fornita dalle principali compagnie aeree conteneva contaminazioni da E. coli e altri batteri coliformi, indicatori di una possibile presenza di patogeni nocivi.

Questa, stoccata in serbatoi a bordo, proviene da diverse fonti e potrebbe essere trasportata o immagazzinata in condizioni igieniche dubbie. La mancanza di un controllo efficace e di procedure affidabili per la pulizia dei serbatoi rende l'acqua dei rubinetti a bordo un'opzione sconsigliabile per il consumo. E sì, questo include anche caffè e tè preparati con tale acqua.

Molti esperti consigliano di evitare persino di lavarsi le mani con l'acqua del bagno dell'aereo, suggerendo l'uso di disinfettante per le mani come alternativa. Nonostante nel 2011 gli Stati Uniti abbiano introdotto normative per il controllo della qualità dell'acqua a bordo, la sorveglianza da parte dell'EPA risulta carente, con sanzioni rare e un sistema di autocontrollo da parte delle compagnie aeree che lascia spazio a numerosi interrogativi.

Sebbene non si senta spesso parlare di malattie legate all'acqua sugli aerei, è possibile che alcuni disturbi gastrointestinali vengano erroneamente attribuiti al cibo di bordo. La raccomandazione è chiara: per bere o persino per lavarsi le mani, se si desidera essere particolarmente cauti o si ha un sistema immunitario compromesso, l'acqua in bottiglia rimane la scelta più sicura (anche se c'è una brutta notizia).