Ecco perché non dovresti mai buttare via le foglie autunnali dal tuo giardino

Con l'arrivo dell'autunno le foglie degli alberi si imbruniranno piano piano fino a quando non cadranno poi del tutto. Sul giardino di casa tua (se ne possiedi uno) ci saranno quindi tantissime foglie: non toglierle, perché perderai una fonte di "cibo" importantissima per il tuo terreno.

Quest'ultime, infatti, sono ricche di importanti nutrienti tra cui azoto, carbonio, fosforo e potassio e sono un ottimo fertilizzante naturale per il prato e le piccole creature che vivono in questo luogo. Quello che è richiesto è una manutenzione minima: non si deve lasciare un manto compatto di foglie perché potrebbero oscurare l'erba e bloccare il loro nutrimento, ma bensì spargerle in giro e possibilmente ridurle in pacciame.

"Quei nutrienti vengono restituiti al suolo", ha affermato Susan Barton, professoressa e specialista di estensione in orticoltura del paesaggio presso l'Università del Delaware. "Ma probabilmente ancora più importante di così, è la materia organica. È il fatto che hai questo tessuto che alla fine si decompone e migliora la salute del suolo."

La presenza di queste foglie autunnali, inoltre, favorirà la presenza di invertebrati come ragni e vermi grazie a questo habitat umido, fornendo a loro volta un pasto per le creature che si trovano più in alto nella catena alimentare, come pipistrelli (importantissimi per l'ecosistema) e uccelli. Il fertilizzante naturale creato da queste foglie ridurrà anche la necessità di pesticidi e fertilizzanti chimici, mentre lo strato di pacciame può anche impedire la crescita delle erbacce e migliorare il drenaggio.

"Nella foresta le foglie forniscono circa il 50-80% dei nutrienti che ricevono gli alberi. Nessuno entrerà nella foresta per pulire le foglie. Quindi sono come l'oro per gli alberi", ha affermato nel 2011 Melissa Hopkins della National Audubon Society. Conoscere questa nozione fa parte di un più grande passo verso la sostenibilità, per indurre le persone a considerare le foglie come una risorsa naturale piuttosto che come un inconveniente.