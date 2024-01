Ecco perché non dovresti mai mangiare l'insalata nello spazio

In due nuove ricerche pubblicate sulle prestigiose riviste Scientific Reports e npj Microgravity, i ricercatori dell’Università del Delaware hanno scoperto la pericolosità di un alimento ampiamente consumato nello spazio: la lattuga!

Senza considerare il vino coltivato nello spazio, sono passati più di tre anni da quando la National Aeronautics and Space Administration ha inserito la lattuga coltivata nello spazio nel menu degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. A quanto pare però, vi sono alcuni pericolosi rischi.

La Stazione Spaziale Internazionale ospita (ovviamente) molti batteri e funghi patogeni. Diversi tra questi sono molto aggressivi e possono facilmente colonizzare le foglie della lattuga e di altre piante. Una volta ingerita verdura contaminata ad esempio da Escherichia coli o Salmonella, potrebbero esserci gravi conseguenze per l’intero equipaggio.

Proprio per tale motivo, i ricercatori hanno coltivato la lattuga in condizioni che imitavano l’ambiente senza gravità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. I risultati sono, purtroppo, decisamente chiari.

Le piante erano infatti più inclini alle infezioni da un agente patogeno umano, la Salmonella. In particolare, gli stomi, ovvero i piccoli pori nelle foglie che le piante usano per respirare, che normalmente si chiudono per difendere una pianta quando rileva ad esempio dei batteri nelle vicinanze, si aprivano considerevolmente se sottoposte a microgravità.

Per simulare la microgravità, il gruppo di ricerca che ha visto la partecipazione del professore di biologia vegetale Harsh Bais e il professore di sicurezza alimentare microbica Kali Kniel del Delaware Biotechnology Institute, ha utilizzato un dispositivo chiamato clinostato per ruotare le piante, similmente a quanto avviene con un pollo allo spiedo.

Come se non bastasse, un batterio che solitamente protegge le piante da agenti patogeni e fattori stresanti, B. subtilis UD1022, si è rivelato totalmente inutile nello spazio. Ma cosa fare dunque per contrastare tali pericoli?

"Iniziare con semi sterilizzati è un modo per ridurre i rischi di avere microbi sulle piante", ha affermato Kniel, mentre lo stesso Bais ritiene che anche modificarle geneticamente potrebbe rafforzarle in condizioni simili.

Dopo aver visto la pasta italiana nello spazio, questa volta saranno necessarie delle stringenti misure di sicurezza prima di consumare nuovamente della semplice insalata.