Ecco perché non dovresti prendere il caffè subito dopo esserti svegliato

Ah, il caffè, quel nettare nero che ci sveglia e ci prepara per la giornata. Chi può resistere al richiamo di quella tazzina fumante appena alzati dal letto? Attenzione, cari amanti della miracolosa sostanza, perché recenti studi suggeriscono che forse dovremmo ripensare a questa abitudine.

Innanzitutto, il caffè è un diuretico, il che significa che accelera la produzione di urina e potrebbe interferire con i nostri livelli di idratazione. E mentre è vero che la sostanza contiene acqua che contribuisce all'idratazione, nulla può battere un buon vecchio bicchiere d'acqua per iniziare la giornata nel modo giusto.

C'è di più: il caffè stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress, che è già a livelli elevati quando ci svegliamo. Se fate parte del gruppo di quelle persone che si alzano e subito si dirigono verso la macchina del vostro espresso (o verso la classica caffettiera), potreste non ottenere tutti i benefici della caffeina.

Sarebbe meglio aspettare un po' e gustare quella tazzina più tardi, quando i livelli di cortisolo iniziano a calare. Non dimentichiamo poi che il caffè può avere effetti negativi su alcune persone, come quelle con problemi digestivi o donne in gravidanza, per le quali un eccesso di caffeina non è raccomandato.

Nessuno sta dicendo di rinunciare completamente al nettare del risveglio, ma forse è il momento di ripensare a quando e come lo consumiamo. Ah, e a proposito: non è vero che il caffè ci dà energia.