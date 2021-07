Ecco perché non dovresti mai sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti

Quanti di voi dopo aver lavato i denti sciacquano la bocca con l'acqua? Bene, questa è in realtà un'abitudine sbagliata che dovrebbe essere evitata. Dopo aver finito di lavare i denti, infatti, avere la bocca "impastata" con il dentifricio fa molto bene ai denti... ed è molto importante per mantenerli sani.

Il motivo è semplice: il dentifricio contiene fluoro. "Il fluoro è l'ingrediente più importante nel dentifricio", spiega il dottor Nigel Carter, dentista e CEO della Oral Health Foundation del Regno Unito, proprio sul sito web dell'organizzazione. Il motivo è presto detto: "aiuta notevolmente la salute orale rafforzando lo smalto dei denti, rendendolo più resistente alla carie. Riduce anche la quantità di acido prodotta dai batteri sui denti”.

Risciacquare la bocca dopo aver lavato i denti, infatti, elimina il fluoro e non dà alla sostanza il tempo necessario per attuare i suoi benefici. Dopo aver finito con lo spazzolino, molti esperti raccomandano semplicemente di sputare il dentifricio in eccesso e basta. L'Oral Health Foundation ha persino lanciato una campagna chiamata "Spit, Don't Rinse" (letteralmente "Sputa, Non Risciacquare") nel 2016 per far prendere questa buona abitudine agli americani.

Attuare i famosi "gargarismi" con l'acqua è praticamente inutile e si rischia di vanificare, paradossalmente, i benefici dell'operazione. Lo steso vale per chi usa il collutorio dopo aver lavato i denti: meglio evitare, poiché il dentifricio ha una concentrazione significativamente più alta di fluoro rispetto al collutorio.