Ecco perché non dovresti mai sprecare quei 'filamenti' che ci sono sulle banane

Molti amanti delle banane tendono a eliminare quei filamenti striscianti che emergono quando si sbuccia il frutto, ma ci sono alcune buone ragioni per non disfarsene. Conosciuti come floema, quest'ultimi sono perfettamente commestibili e sorprendentemente nutrienti.

Il floema è essenzialmente il sistema di tubature interne di una pianta, e agisce come tubi per pompare zuccheri e altri prodotti della fotosintesi ovunque siano necessari. Questi filamenti devono essere particolarmente resistenti per svolgere questo importante compito, quindi sono formati da tipi di fibre più complesse rispetto al resto della banana.

"Nonostante non abbiamo specificatamente testato i floema, è probabile che ci sia una differenza nel loro valore nutrizionale", ha dichiarato Nicholas D. Gillitt, Direttore Scientifico presso BerkleyRD ed ex vicepresidente della ricerca sulla nutrizione e direttore presso il Dole Nutrition Institute. "Probabilmente contengono più e vari tipi di fibre e componenti strutturali necessari per la loro funzione."

Lo stesso vale per la buccia delle banane. Nonostante siano molto dure e amare, sono commestibili e ricche di diversi nutrienti chiave. Non sono solo gli umani ad essere schizzinosi: molte scimmie tolgono via i filamenti quando sbucciano una banana. D'altra parte, le banane sono una pianta domestica (che potrebbe presto scomparire), quindi le scimmie selvatiche non incontreranno mai il frutto... a meno che non si trovino nei pressi di insediamenti umani.