Ecco perché non dovresti MAI usare rocce del fiume per fare un falò

Sta arrivando l'estate (nonostante il tempo) e sicuramente le uscite con gli amici - magari in campeggio - aumenteranno. Durante questi eventi spesso si fanno dei falò, soprattutto a ferragosto, e quindi un avviso sta rimbalzando su tutto il web: evitate di fare dei fuochi con delle rocce di fiume perché potrebbe essere pericoloso.

Ci sono diversi motivi, il principale e quello più ovvio è che, poiché potrebbero essere più porose potrebbero contenere dell'acqua. Quando il liquido diventa caldo crea del vapore e la rapida espansione può far esplodere la roccia.

Non solo: lo shock termico nelle rocce fluviali può anche farle esplodere se riscaldate da un incendio (a proposito, ecco qual è l'incendio più duraturo del mondo). Ciò è particolarmente vero per quelle con un'alta percentuale di minerali, come il quarzo, che tendono a frantumarsi quando subiscono contemporaneamente temperature estreme.

I frammenti di roccia volanti sono particolarmente pericolosi per i nostri occhi e, poiché ci troviamo vicini a causa del falò, potrebbero essere ancora più dannosi. Questi rischi riguardano le rocce fluviali, ma anche arenaria, scisto, calcare, pomice e rocce naturali. Ovviamente le più sicure da utilizzare per un falò sono varietà dure e non porose come il granito e l'ardesia.

Insomma, anche per fare - un apparente - semplice falò, ci sono certe accortezze da seguire per farlo in modo giusto. A proposito, evitate anche di mettere in equilibrio le rocce perché disturba l'ecosistema.