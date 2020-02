Ecco perchè non esiste un'app di Instagram per iPad

L'amministratore delegato di Instagram ha finalmente risposto ad una delle domande più ricorrenti degli utenti: perchè non esiste un'app per iPad della popolare piattaforma? La risposta è arrivata nel corso di una sessione di Q&A tenuta sul social network da Adam Mosseri.

Il numero uno del social dedicato alla condivisione video ha affermato che il team di sviluppo è attualmente concentrato su altro e non ha avuto il tempo materiale per sviluppare un client per il tablet di Apple. Mosseri, inoltre ha anche svelato che gli sviluppatori che si occupano dell'applicazione non sono tanti ed attualmente stanno lavorando su altri aspetti.

Come sottolineato da molti, però, lo scorso anno Instagram aveva annunciato una forza lavoro caratterizzata da più di 400 persone, un dato chiaro che dimostra come il team non sia eccessivamente ristretto come affermato dal CEO. Evidentemente quindi si tratta di una semplice questione di priorità, oltre che economica.

Probabilmente Instagram avrà fatto delle analisi di mercato ed ha scoperto che un'app per iPad non sarebbe abbastanza remunerativa da giustificarne lo sviluppo. A ciò si aggiunge anche il fatto che la maggior parte degli utenti continuano ad utilizzare il sito da smartphone e su schermi più piccoli, nonostante la popolarità di cui gode il tablet della società di Cupertino.

Secondo quanto riferito, presto su Instagram potrebbe tornare la visualizzazione cronologica dei post nel News Feed.