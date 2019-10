Perchè non estrarre Bitcoin utilizzando il supercomputer di un laboratorio top-secret?

Estrarre Bitcoin è più facile a dirsi che a farsi. Servono una potenza di calcolo non indifferente e molta energia elettrica. Le due cose combinate rendono molto difficile l'operazione in Italia, ad esempio, dove spesso risulta non vantaggiosa. Ma se si avesse a disposizione il supercomputer di un laboratorio nucleare top-secret?

L'ingegnere russo Denis Baykov è stato multato per la sonante cifra di 450.000 rubli (Circa 6500 euro) per aver usato il supercomputer del laboratorio nucleare top-secret russo in cui lavora per estrarre Bitcoin. Il tutto con la complicità di altri due dipendenti, non ancora condannati. D'altronde in questo modo avevano sufficiente energia (che per altro non pagavano personalmente) e potenza di calcolo.



Il centro di ricerca nucleare, situato in una città chiamata Sarov (luogo celebre per essere stato il primo centro di ricerca ad aver permesso alla ex Unione Sovietica di costruire armi nucleari), contiene alcuni dei più potenti supercomputer russi, e tre dipendenti non hanno saputo resistere a sfruttare quel tipo di potenza di calcolo per estrarre qualche moneta criptata, fin quando non sono stati catturati, nel febbraio 2018. Baykov ha infatti lavorato con altri due dipendenti dell'All-Russian Research Institute of Experimental Physics per estrarre quanti più Bitcoin possibile, un'impresa che richiedeva, inoltre, lo sviluppo di software speciale per nascondere ciò che stavano facendo. Gli altri due, Andrei Rybkin e Andrei Shatokhin, non sono ancora stati condannati.



Il trio è riuscito effettivamente ad estrarre qualche Bitcoin, ma non è chiara ancora la quantità precisa, che potrebbe rendere del tutto insufficiente la multa di "soli" 7.000 dollari (circa). D'altronde nel momento in cui scriviamo un singolo Bitcoin vale 7.363,53 euro. Tutto sommato, un affare. Recenemente è stato spostato un miliardo di dollari in Bitcoin in un colpo solo: la Bitcoin revolution non è affatto morta.