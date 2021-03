Ecco perché non si ci deve fidare troppo delle calorie sulle etichette del cibo

Il chimico Wilbur Atwater, nell'ormai lontano 1887, riuscì a calcolare l'energia che assumiamo consumando i diversi pasti. La conclusione fu la seguente: proteine e carboidrati forniscono 4 calorie ogni grammo, mentre i grassi ne forniscono 9 al grammo. Questo calcolo è utilizzato da decenni, ma è davvero così?

Negli ultimi anni i nutrizionisti chiedono a gran voce di attuare una rivalutazione dell'apporto calorico e delle informazioni nutrizionali. Non perché il conto effettuato da Atwater sia sbagliato, ma perché bisogna fare dei piccoli aggiustamenti. Ad esempio, il sistema attuale ignora la differenza tra cibo crudo e cotto.

I ricercatori dell'Università di Harvard affermano, sulla base di studi di laboratorio condotto sui topi, che i cibi trattati sono più facili da assorbire per il corpo, quindi forniscono più calorie del cibo non trattato. Questo vale anche per il cibo cotto o frullato. Una manciata di arachidi tritate, ad esempio, dà più energia di quelle intere.

Un'altra conferma di quanto detto arriva da uno studio del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), sovvenzionato da un'industria che si occupa di frutta secca. Lo studio del 2011 riferì di come il valore calorico dei pistacchi fosse stato sopravvalutato del 5% sull'etichetta nutrizionale. Anche le mandorle, in un altro studio del 2012, avevano ricevuto un surplus calorico nell'etichetta del 32%.

Insomma, ovviamente servono degli studi più approfonditi per avere il perfetto apporto calorico che consumiamo nei pasti. Tuttavia, fino ad allora, le indicazioni presenti nella confezione possono essere consultate per una stima - di fiducia - indicativa delle calorie.