Perché non gettiamo tutta la nostra spazzatura in un vulcano e la bruciamo?

Noi esseri umani abbiamo un grande problema con la spazzatura. Sulla Terra ci sono tanti vulcani attivi. Allora perché non unire l'utile al dilettevole e risolviamo tutto gettando la spazzatura all'interno di questi monti attivi? Utilizzando i vulcani come grandi inceneritori naturali?

I motivi sono tanti. Innanzitutto non tutta la lava brucia alla stessa temperatura degli inceneritori (1.000-1.200 °C). Nell'eruzione del vulcano Kilauea delle Hawaii nel 2018, i flussi di lava erano più caldi di 1.100 °C, ma ad esempio l'eruzione del 2004-2008 a Mount St. Helens nello stato di Washington aveva una temperatura della lava di 704 °C (a proposito, ecco i filmati della spettacolare eruzione del vulcano Kilauea).

Inoltre, nonostante sia possibile fondere molti materiali nella nostra spazzatura, inclusi avanzi di cibo, carta, plastica, vetro e alcuni metalli, i vulcani non potrebbero fondere molti altri materiali comuni, come acciaio, nichel e ferro. Un'altra motivazione è che... non esistono molti vulcani sulla Terra con dei laghi di lava (ne conosciamo solo 8).

Questi laghi di lava, inoltre, molto spesso sono ricoperti da una crosta di raffreddamento che, al di sotto, hanno un mare bollente di lava. Se rocce o altri materiali - in questo caso la spazzatura - cadono sulla superficie di un lago di lava, romperanno la crosta, distruggeranno la lava sottostante e causeranno una grande esplosione.

Una cosa del genere è già successa nel vulcano Kilauea nel 2015; dei pezzi di roccia sono caduti dal bordo del cratere e hanno causato una grande esplosione che ha espulso rocce e lava su e fuori dal cratere. Questo sarebbe un altro, grande, problema nel gettare la spazzatura all'interno di un vulcano. Tuttavia, nel caso dovessimo trovare un modo per gettare spazzatura nei vulcani, si potrebbe creare quella che in gergo viene chiamata "vog" o "nebbia vulcanica", che può uccidere le piante e causare problemi respiratori alle persone vicine.

Insomma, potrebbe sembrare scontato... ma gettare la spazzatura nei vulcani non è la soluzione. A proposito, cosa succederebbe se tutti i vulcani sulla Terra eruttassero?