Perché non va Internet durante la chiamata? La questione iPhone

State in chiamata con un amico e volete consultare un’informazione su internet ma non ci riuscite. Accade su iPhone, ma perchè succede e come risolvere? Ci sono diverse opzioni sul tavolo, ed andiamo a vedere come fare per risolvere.

La cosa da fare è verificare che sia attivo il VoLTE, che però non è supportato da tutti gli operatori telefonici. Si tratta di un’opzione fondamentale dal momento che tramite la tecnologia VoLTE (Voice Over LTE o Voice over Long Term Evolution) si utilizzano le linee dati per trasferire la voce senza imitare i dati cellulari: di conseguenza, ciò rende anche possibile navigare sul web o utilizzare le app normalmente mentre si è in chiamata. L’attivazione del VoLTE avviene tramite l’app Impostazioni ed il pannello “Cellulare”: qui sotto “Voce e Dati” è presente lo switch VoLTE che deve essere attivo, ovviamente se l’operatore lo supporta.

In Italia, il VoLTE è offerto dalla maggior parte degli operatori telefonici, ma come sempre prima di procedere con l’attivazione consigliamo di effettuare le verifiche del caso.

