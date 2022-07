Perché non si può mangiare pane nello spazio? Ecco il motivo del divieto

Nello spazio non si possono mangiare certi alimenti e gli astronauti devono seguire una serie di rigide linee guida quando si trovano in questo luogo. Tra i tanti divieti, all'interno delle Stazioni Spaziali - per adesso gli unici luoghi in cui ci sono degli esseri umani - non si può mangiare il pane.

Il motivo è semplice: l'alimento crea briciole quando viene utilizzato e, una volta rilasciate in un ambiente senza gravità, potrebbero essere risucchiate in una presa d'aria, depositarsi e creare un incendio. Non solo: possono penetrare in alcune apparecchiature costose e causarne il cortocircuito o potrebbero contaminare gli esperimenti.

"Quanto potrebbero essere fastidiosi questi detriti?" penserete voi. Per farvi capire, nel 1965 il pilota John Young portò con sé "illegalmente" un panino con carne in scatola nella sua tuta spaziale. Nonostante l'astronauta diede solo un morso e rimase all'aperto meno di un minuto, alcune briciole riuscirono a staccarsi e a nascondersi all'interno dei macchinari.

Nello spazio, infatti, oggi gli esploratori del cosmo utilizzano le tortillas perché non lasciano briciole, hanno una durata di conservazione molto più lunga del pane e sono molto meno ingombranti. Chi ha detto che il cibo spaziale è noioso? Gli astronauti di SpaceX, ad esempio, mangeranno piatti creati da uno chef stellato. Mica male.