Perché non mettere l'iPhone nel riso? Lo spiega direttamente Apple

Nelle scorse ore, vi abbiamo spiegato che Apple ha sbugiardato il mito dell'iPhone nel riso, spiegando che la pratica è inutile e non risolve i problemi dello smartphone dopo il contatto con l'acqua. Addirittura, però, una precisazione della Mela Morsicata ci dice che immergere l'iPhone nel riso potrebbe essere deleterio per il device.

Come si può leggere in una pagina del supporto italiano di Apple, infatti, in caso di contatto dell'iPhone con l'acqua gli utenti sono invitati a "non mettere l'iPhone in un contenitore pieno di riso. In caso contrario, piccoli residui di riso potrebbero danneggiarlo". Doppio danno, dunque: da una parte il contatto con l'acqua potrebbe creare problemi al device; dall'altro i residui di riso potrebbero persino peggiorare la situazione.

Fortunatamente, però, gran parte degli iPhone sono resistenti all'acqua: come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di iPhone 15 Pro, per esempio, lo smartphone vanta un rating IP68, dunque neanche le immersioni prolungate fino ad un metro di profondità dovrebbero scalfirlo. Ovviamente, però, il rating IP dei Melafonini più vecchi è inferiore a quello dei top di gamma di nuova generazione, e il rischio di danni in caso di un "bagnetto" accidentale si alza.

In questo caso, però, Apple sconsiglia il "metodo del riso". Al contempo, l'azienda consiglia agli utenti di non asciugare l'iPhone con fonti di calore esterne (come il phon, per esempio) o con aria compressa. Non inserite nulla nel device: l'utilizzo di un cotton fiocc o di un tovagliolo di carta, per esempio, potrebbe essere deleterio.

Cosa fare, dunque? Innanzitutto, la parte più a rischio dell'iPhone è il connettore di ricarica. Per asciugarlo, la cosa da fare è picchiettare con il device contro la mano tenendo il connettore rivolto verso il basso, assicurandovi di far uscire tutta l'acqua in eccesso. Fatto ciò, attendete trenta minuti e provate a collegare l'iPhone ad una presa di ricarica. Se il problema persiste, dovrete semplicemente ripetere la procedura o attendere fino a 24 ore perché il device si asciughi completamente.