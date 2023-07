Perché non bere l'acqua di mare usando la desalinizzazione e averne molta di più?

L'abbondanza dell'oceano potrebbe essere trasformata in una risorsa vitale: questa è la desalinizzazione, un processo che promette di trasformare l'acqua salata dell'oceano in acqua potabile. Ma perché, nonostante i progressi tecnologici, non stiamo già sfruttando questa risorsa apparentemente infinita?

Purtroppo, la risposta risiede nel cuore del processo di desalinizzazione stesso.

Il sale si dissolve facilmente in acqua, formando legami chimici forti e difficili da rompere. Ciò significa che la desalinizzazione richiede molta energia e, di conseguenza, è costosa. Il costo varia notevolmente a seconda del luogo, ma può oscillare tra meno di 1 dollaro e oltre 2 dollari per produrre un metro cubico di acqua desalinizzata dall'oceano.

Questo è quello che due persone negli Stati Uniti, secondo le stime, utilizzano in un giorno a casa. In confronto, l'acqua dolce locale è quasi sempre più economica da utilizzare, ma la differenza di prezzo si sta riducendo.

Inoltre, con le risorse idriche tradizionali che diventano sempre più scarse, il costo dell'acqua dolce è destinato ad aumentare. La desalinizzazione, tuttavia, ha anche i suoi problemi ambientali. La vita marina può essere risucchiata negli impianti, uccidendo piccole creature oceaniche come pesci e plancton, sconvolgendo la catena alimentare.

Inoltre, non sappiamo ancora cosa fare con il sale separato, che rimane come una sorta di salamoia molto concentrata. Pompare questa acqua super-salata di nuovo nell'oceano potrebbe danneggiare la vita acquatica locale, ma l'idea di avere questo liquidi essenziale per la vita in modo (quasi) infinito è sicuramente allettante.

A tal proposito, in futuro forse potremo bere acqua dall'aria!