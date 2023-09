Perché non possiamo sentire il nostro odore rispetto a quello degli altri?

Vi è mai capitato all'interno di un autobus affollato dopo una sessione intensa in palestra o seduti nervosamente a un appuntamento di chiedervi se il vostro odore corporeo sia percepibile dagli altri? È facile notare quando gli altri sono sudati o hanno l'alito cattivo, ma sembra molto più difficile valutare il nostro stesso odore, perché?

Perché non riusciamo a percepire il nostro odore con la stessa sensibilità con cui percepiamo gli altri? Non è che non siamo abili nel fiutare; anzi, i nostri nasi hanno circa 400 diversi recettori olfattivi capaci di registrare 10 tipi di odori e più di un trilione di profumi.

Inoltre, il senso dell'olfatto è stato uno dei primi sensi ad evolversi negli esseri umani. Tuttavia, nel tempo, diventiamo desensibilizzati al nostro odore specifico, un fenomeno noto come "fatica olfattiva". Questo processo può essere resettato annusando aree con meno ghiandole sudoripare, come il gomito o l'avambraccio.

La nostra capacità di rilevare il nostro odore aumenta anche in determinate situazioni, come quando mangiamo cibi particolarmente aromatici o viviamo momenti di stress. Oltre alla salute, il nostro odore è strettamente collegato alle nostre relazioni sociali. Ad esempio, una famosa ricerca del 1995 ha dimostrato che le donne preferiscono l'odore di uomini con un insieme di geni diverso dal loro, probabilmente per dare ai loro figli una maggiore immunità a varie malattie.

Inoltre, usiamo il nostro senso dell'olfatto per giudicare la somiglianza dei nostri amici e spesso preferiamo coloro che odore simile a noi a causa di un ambiente di vita simile. Questo è lo stesso motivo per cui non sentiamo l'odore di casa nostra.