Ecco perché non è possibile usare una cannuccia nello spazio

Sicuramente non ve lo sarete mai chiesti, ma un po' come gli effetti della frittura nello spazio, sapete che utilizzare una cannuccia nello spazio è impossibile? Ecco, quindi, il semplice motivo dietro il funzionamento.

Quando usiamo una cannuccia con una bevanda, infatti, non stiamo ovviamente aspirando il liquido, ma stiamo aspirando l'aria dalla cannuccia, creando un vuoto o una diminuzione della pressione dell'aria all'interno dello strumento di plastica. La pressione atmosferica all'esterno della bevanda spinge il liquido nella cannuccia e successivamente in bocca.

Nel vuoto dello spazio, la pressione è estremamente bassa e nessuna forza viene esercitata sul liquido per spingerlo verso l'alto sulla cannuccia: quindi non potrà essere bevuto. Storia diversa è quello che si verifica all'interno della stazione spaziale, poiché è presente un'atmosfera artificiale mantenuta alla stessa pressione del livello del mare.

Quindi sì: nel caso ve lo stesse chiedendo è possibile bere da una cannuccia sull'ISS (che non si trova sott'acqua), anche se con qualche difficoltà.

Sorpresi, eh? A proposito, sapete che la stazione spaziale si muove? Questo perché la Terra attira gli oggetti e, di tanto in tanto, anche l'ISS ha bisogno di avere una "spinta" per ritornare nella posizione in cui si trovava prima.

Nel frattempo, date un occhio al nostro speciale sulla Stazione Spaziale Internazionale, l'emblema dell'ingegno umano.