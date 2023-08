Perché non produciamo energia solare direttamente nello spazio?

Fin dagli anni Sessanta, gli scienziati hanno preso in seria considerazione l’idea di produrre energia direttamente nello spazio. Oggi, quella possibilità è più concreta che mai.

L’idea è quella di inviare in orbita dei satelliti dotati di pannelli solari, capaci di trasmettere l’energia raccolta a una stazione a Terra. In questo modo si potrebbero aggirare le limitazioni degli attuali impianti fotovoltaici e solari-termici, come la necessità di grandi terreni e la resa che dipende dal ciclo giorno-notte.

I candidati ideali sarebbero i satelliti geostazionari che, trovandosi sempre al di sopra dello stesso punto della superficie terrestre, mantengono la stessa posizione rispetto alla stazione di raccolta. Inoltre, orbitando a 36.000 km di quota, questi satelliti sono esposti al Sole per oltre il 99% dell’anno.

Per trasferire l’energia raccolta, i satelliti trasformeranno l’energia in radiazione elettromagnetica. Invieranno quindi un fascio di microonde verso la stazione a Terra, dove delle antenne riconvertiranno le onde elettromagnetiche in elettricità. Si stima che la stazione a Terra dovrebbe avere un diametro di almeno 5 chilometri, una superficie notevole ma comunque inferiore a quella necessaria per produrre la stessa quantità di energia con i parchi solari terrestri.

Nel corso degli anni sono stati proposti diversi progetti di satelliti e stazioni, e oggi abbiamo tutte le tecnologie necessarie per realizzarli. Ma allora perché non lo stiamo già facendo? Il limite principale è l'enorme quantità di massa che deve essere lanciata nello spazio. Anche utilizzando Starship di SpaceX, che può lanciare 150 tonnellate di carico, sarebbero comunque necessari centinaia di lanci. Inoltre, il controllo di una struttura così grande nello spazio richiederà notevoli quantità di combustibile.

Si tratta quindi di progetti che nascondono un enorme quantità di rischi e costi. Tuttavia non bisogna scoraggiarsi: in futuro potremmo avere dei razzi sempre più sostenibili e anche gli impianti solari spaziali potrebbe dare un contributo fondamentale alla produzione di energia pulita.