Perchè non ho ricevuto il rimborso del cashback? Risponde Consap

Consap ha chiuso la partita dei rimborsi del cashback semestrale maturato dagli utenti da gennaio a giugno 2021. Come ampiamente preannunciato, entro fine Agosto la Concessionaria dello Stato ha provveduto ad accreditare il cashback a tutti coloro che ne avevano diritto.

In una nota diffusa a CorriereComunicazioni, Consap fa sapere che hanno goduto del rimborso 6.041.945 italiani, per un totale di circa 893 milioni di Euro.

Nella stessa comunicazione Consap fa anche il punto su coloro che non hanno ricevuto gli accrediti: il Concessionario infatti non ha provveduto ad erogare il rimborso a coloro che hanno fornito l'IBAN in ritardo o che non lo hanno mai fatto.

Tuttavia, per coloro che hanno effettuato la sostituzione dell'IBAN o che lo hanno fornito in ritardo, "in via del tutto eccezionale saranno effettuati i pagamenti nei prossimi mesi, non appena il Mef avrà fornito le risorse economiche aggiuntive”.

La cancellazione del cashback da parte del Governo Draghi è coincisa anche con quella del Supercasbhack, che non è stato confermato dal 1 Luglio. Per coloro che lo hanno maturato fino a giugno 2021, Consap provvederà ad erogare i rimborsi entro novembre, ma "molto dipenderà dalla gestione delle anomalie riscontrate". Il MEF infatti sta provvedendo ad analizzare le transazioni per eliminare quelle dei furbetti.