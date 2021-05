Perché non ci ricordiamo dei nostri ricordi dell'infanzia?

Perché non ci ricordiamo dei nostri ricordi d'infanzia? Semplicemente perché la parte del cervello responsabile dell'elaborazione dei ricordi, chiamata ippocampo, richiede in genere alcuni anni per maturare e questo lungo processo di sviluppo è responsabile della nostra incapacità di ricordare il nostro primo periodo di vita.

Una nuova ricerca ha rivelato che questa parte del cervello responsabile dell'elaborazione dei ricordi è attiva nei bambini di appena tre mesi. Scrivendo sulla rivista Current Biology, gli autori di questo ultimo studio presentano una nuova teoria, suggerendo che i bambini piccoli siano in grado di una sorta di "apprendimento statistico" ma non possono ancora formare ricordi episodici.

L'apprendimento statistico è, in poche parole, la capacità di riconoscere, comprendere e prevedere modelli che ci aiutano a dare un senso al nostro ambiente. "Un mistero fondamentale sulla natura umana è che non ricordiamo quasi nulla dalla nascita fino alla prima infanzia, ma impariamo così tante informazioni critiche durante quel periodo: la nostra prima lingua, come camminare, oggetti e cibi e legami sociali", ha dichiarato l'autore senior dello studio, il professor Nick Turk-Browne.

I ricercatori hanno scansionato il cervello di 17 bambini, di età compresa tra tre mesi e due anni, mentre osservavano due serie separate di immagini. I risultati hanno mostrato che l'attività nell'ippocampo è aumentata dopo aver osservato la sequenza strutturata di immagini in tutti i bambini, indipendentemente dallo sviluppo del loro ippocampo.

Man mano che il cervello cresce durante i primi anni di vita, l'ippocampo posteriore si espande in modo significativo ed è questa regione che si ritiene sia responsabile della memoria episodica. "L'apprendimento statistico può avvenire all'interno dell'ippocampo stesso in un modo che aggira i circuiti per la memoria episodica. Pertanto, l'ippocampo può supportare l'apprendimento statistico nei neonati, come riportato in questo studio, prima che possa supportare la memoria episodica".

