Perché non riesco a vedere alcuni canali sul digitale terrestre?

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo spiegato i possibili motivi per cui non riuscite più a vedere i canali Rai su digitale terrestre. Tuttavia, può capitare che dopo una sintonizzazione alcuni canali non si vedano più, mentre altri si. Andiamo a vedere quali sono le possibili ragioni.

La prima è ovviamente da ricercare nella numerazione: dopo l’attivazione dello standard di codifica MPEG-4, infatti, è cambiata l’LCN per molti canali che sono stati spostati dopo la posizione 500 visto che le versioni in HD sono presenti ai primi numeri.

Ovviamente, come sempre conviene sempre verificare che l’antenna sia orientata correttamente: un vento forte potrebbe averla spostata, seppur di poco, ed impedisce di agganciare correttamente i canali. Se il problema riguarda solo un numero ristretto di network, non si tratta in alcun modo di un disservizio di natura elettrica, altrimenti lo stesso disservizio si dovrebbe verificare anche per gli altri.

Potrebbe essere necessario un amplificatore del segnale, invece, in quanto la potenza dell’antenna potrebbe essere troppo bassa al punto che non riesce ad agganciare i canali.

Alternativamente, consigliamo di effettuare una sintonizzazione manuale inserendo manualmente i dati dei network (che si trovano sui siti web ufficiali delle emittenti). Se anche questo non funziona, l’emittente potrebbe aver spento il mux.