Perchè non riesco più a vedere La7 su digitale terrestre dopo lo switch off?

Lo switch off all’MPEG-4 ha portato con se diverse problematiche per gli utenti. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, in varie zone del nostro paese molti utenti hanno lamentato problemi con le TV locali, ma in molti non riescono nemmeno più ad accedere a La7.

Il motivo è presto che spiegato: proprio qualche ora fa su queste pagine abbiamo fatto il punto sulle modifiche che sono state effettuate nella settimana precedente su digitale terrestre.

Ebbene, anche La7 è stata interessata e sull’LCN 7 ora è presente la versione in alta definizione del canale. Se quindi provate a collegarvi a questo canale e vi ritrovate dinanzi lo schermo nero, non disperate. Fino al 31 Dicembre 2022 è prevista la trasmissione in simulcast in MPEG-2 dei canali: dovrete semplicemente spostarvi alla posizione 507 per poter accedere a La7 (Provvisorio) che trasmette in MPEG-2 SD.

Lo stesso vale anche per La7 On Demand: la versione in HD è presente alla posizione 107, mentre quella in SD al 997.

Se siete soliti vedere La7, il nostro consiglio è di configurare la nuova numerazione direttamente tramite le impostazioni del decoder: nel menù numerazione, infatti, spostate il canale Provvisorio all’LCN 7, per trovarlo più rapidamente e senza troppi giri.