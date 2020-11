Perché non riusciamo a ricordare i primi momenti della nostra vita?

Cosa vi ricordare dei primi 3/4 anni della vostra vita? Ve lo diciamo noi: niente! Non sforzatevi di ricordarlo, poiché ne uscireste solo con un gran mal di testa. Vi spieghiamo noi il motivo di tale "mancanza".

Questo fenomeno è noto come "amnesia infantile", ma lo non abbiamo ancora compreso del tutto. A prima vista può sembrare che il motivo per cui non ricordiamo questa fase della nostra vita è perché neonati e bambini piccoli non hanno una memoria completamente sviluppata, ma non è così, poiché i pargoli di appena sei mesi possono formare sia ricordi a breve termine che durano minuti, sia ricordi a lungo termine che durano settimane, se non mesi.

Ovviamente, le capacità di memoria a queste età non sono come quelle degli adulti (che continuano a maturare fino all'adolescenza). Potrebbero essere proprio i cambiamenti evolutivi nei processi di memoria a causare l'amnesia infantile, ed è una delle migliori teorie che abbiamo finora.

Un altro fattore che gioca un ruolo in questa storia è il linguaggio. Dall'età di uno a sei anni, i bambini sviluppano la loro lingua madre, quindi ci sono grandi cambiamenti nella loro capacità verbale che si sovrappongono al periodo di amnesia infantile. Ciò include l'uso del passato, parole legate alla memoria come "ricorda" e "dimentica" e tanto altro.

Ad esempio, uno studio ha dimostrato che i bambini di età superiore ai 26 mesi, che possono verbalizzare un determinato evento, lo hanno ricordato fino a cinque anni dopo, mentre quelli sotto i 26 mesi, che non potevano parlarne, hanno ricordato poco o nulla. Ciò suggerisce che i ricordi preverbali si perdono se non vengono tradotti in linguaggio. Un altro pezzo del puzzle si concentra su una particolare forma di espressione chiamata "narrativa", ovvero quando i genitori ricordano con i bambini molto piccoli eventi passati, insegnano loro implicitamente tale abilità.

Sebbene ci siano ancora cose che non capiamo sull'amnesia infantile, i ricercatori stanno facendo grandi progressi. Con il progredire della neuroscienza, inoltre, ci saranno senza dubbio più studi che collegano lo sviluppo del cervello allo sviluppo della memoria. Questo dovrebbe aiutarci a sviluppare altre misure della memoria oltre ai rapporti verbali.