Perché non riusciamo a sentire l'odore della nostra casa? Potrebbe esservi capitato, infatti, di uscire da casa vostra per qualche commissione e, dopo essere ritornati, vi accorgete dell'odore (o fetore) in cui avete vissuto in quel momento. Lo stesso vale quando si fa visita ad amici o parenti.

Bene, ciò che succede è chiamato in gergo "adattamento sensoriale". Così come sottolinea la parola stessa, infatti, il nostro senso si "abitua" all'ambiente in cui si trova. In particolar modo questo aspetto è molto più pronunciato per il nostro olfatto rispetto a qualsiasi altro senso.

A dirci qualcosa sull'argomento è la ricercatrice Pamela Dalton del Monell Chemical Senses Center. Lei e il suo team, infatti, affermano che l'adattamento sensoriale si verifica quando si risponde meno a uno stimolo ripetuto. Quindi, quando ci troviamo in casa, l'odore di tutto quello che ci circonda non va mai via, semplicemente ci abituiamo e lo "dimentichiamo".

Ci abituiamo alla svelta all'odore che si trova intorno a noi, così tanto rapidamente che addirittura dopo "qualche respiro" iniziamo ad abituarci ad esso. Il processo è semplice: iniziamo a sentire sempre meno l'intensità dell'aroma intorno a noi, fino a perderlo del tutto (sapete che l'IA di Google è in grado di percepire gli odori?).

Questa caratteristica potrebbe essere legata all'evoluzione: semplicemente, poiché non possiamo elaborare tutti gli odori in una volta, il nostro cervello "dimentica" quelli intorno a lui a favore di nuovi stimoli. Il naso, molto tempo fa, potrebbe essere stato molto utile ai nostri parenti ominidi per cercare cibo, controllare se quest'ultimo fosse avvelenato o cercare predatori. Dimenticare il "vecchio" odore a favore di un nuovo stimolo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Gli odori, inoltre, possono farci rivivere ricordi particolarmente intensi.