Perché non riusciamo a trovare i crateri più antichi sulla Terra?

Osservando la Superluna di questi giorni avrete sicuramente notato svariati crateri sulla sua superficie. Queste cicatrici sono presenti anche sul Nostro Pianeta, anche se secondo un nuovo studio potrebbero avere i giorni contati.

Sebbene la Terra abbia 4,5 miliardi di anni, non sono mai stati ritrovati crateri più vecchi di 2 miliardi di anni. La costante erosione e i processi geologici sulla Terra li hanno probabilmente cancellati completamente dalla superficie. Ma quanta erosione è necessaria per eliminare definitivamente un cratere dalla faccia della Terra?

Per rispondere a questa domanda, un team di ricercatori della University of the Western Cape ha studiato uno dei più antichi crateri meteorici conosciuti al mondo, il cratere di Vredefort in Sudafrica. La "voragine" ha un'ampiezza di 300 chilometri e si è formata quando un asteroide di 20 chilometri ha colpito la Terra, circa 2 miliardi di anni fa. Tuttavia, tutto ciò che rimane del cratere è un anello semicircolare di colline e poco più.

Analizzando le rocce del sito, i ricercatori hanno stimato che Vredefort ha subito un'erosione verticale di 7-10 chilometri, scoprendo che ciò è bastato a cancellare buona parte delle prove dell’impatto. In base a questi risultati, gli autori dello studio ritengono che le probabilità di trovare crateri più antichi di 2 miliardi di anni siano molto basse.

Studiare i crateri antichi sarebbe molto importante perché, secondo molti, sono stati proprio gli asteroidi a portare la vita sulla Terra. Tuttavia, "per far sì che un cratere da impatto antico si sia conservato fino ad oggi, dovrebbe aver sperimentato condizioni di conservazione davvero insolite", ha detto Matthew Huber, primo autore dello studio. "La Terra è però piena di condizioni insolite, quindi forse da qualche parte si nasconde qualcosa di inaspettato. Noi intanto continuiamo a cercare".