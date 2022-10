Perché non stiamo più sentendo parlare del triangolo delle Bermuda?

Vi ricordate del famigerato Triangolo delle Bermuda? Quell'area nell'Oceano Atlantico che "inghiottiva" tutte le navi e gli aerei che osavano passare intorno alla zona. Se qualche tempo fa l'argomento era sicuramente in auge, con teorie e speculazioni, negli anni si è affievolito perché questo misterioso luogo in realtà non ha nulla di speciale.

Semplicemente, così come hanno più volte confermato indagini e studi, non c'è nulla di strano in questa località oceanica. Ciò potrebbe aver contribuito alla sua decadenza. Tutto iniziò, infatti, con un articolo del 1968 sul "Volo 19" del 1945. Secondo quanto raccontato, il 5 dicembre 1945 cinque aerosiluranti Avenger statunitensi scomparvero nel triangolo delle Bermuda, in condizioni meteorologiche normali e sotto il controllo di diversi piloti esperti.

Come si spiega la sparizione in questione? Semplice: anche ad altri velivoli che non passano dal Triangolo delle Bermuda è capitato di scomparire dai radar, considerando anche che gli Stati Uniti hanno perfino perso numerose bombe atomiche dai tempi della Guerra Fredda. Nonostante tutte le storie che si raccontano su questa zona oceanica, statisticamente non si verificano più incidenti del normale.

Uno studio che ha esaminato le acque più pericolose per la navigazione al mondo, pensate, non ha nemmeno inserito il "Mare del Diavolo" all'interno di una lista delle 10 zone oceaniche malsicure sulla Terra. Mentre un documentario di Channel 4 del Regno Unito ha stabilito che, contrariamente a quello che si dice, molte navi non sono scomparse in queste zone.

La convinzione che ci siano più naufragi nell'area arriva probabilmente dalle storie, amplificate dai media e dalle varie teorie dell'internet, che si concentrano su eventuali naufragi nell'area. Proprio per questo motivo è da molto tempo che non sentiamo notizie sul Triangolo delle Bermuda, una zona che - a parte il nome - non ha nulla di minaccioso.