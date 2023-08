Perché non sentiamo più parlare di cerchi nel grano? Che fine hanno fatto?

Ve lo ricordate? Negli anni '90 e nei primi anni 2000, i cerchi nel grano erano ovunque, alimentando teorie di visitatori extraterrestri e misteri irrisolti. Questi intricati disegni, che apparivano improvvisamente nei campi di grano, erano al centro di numerose teorie, da segni di UFO a messaggi cifrati.

Però come spesso accade con i fenomeni di massa, un po' come il Triangolo delle Bermuda, la loro popolarità è diminuita e oggi, nel 2023, raramente se ne sente parlare. Cosa è realmente successo a questi enigmatici simboli?

Se ci si addentra nella storia dei cerchi nel grano, si scopre che le loro origini risalgono a molto prima degli anni '90. Infatti, nel 1678, in Inghilterra, furono osservate formazioni simili nei campi, ma con una differenza fondamentale: i gambi erano tagliati, non piegati come nei moderni simboli.

Nel 1880, la rivista Nature pubblicò una lettera che descriveva "macchie circolari" in un campo, presumibilmente causate da venti ciclonici. E nel corso del XX secolo, la frequenza e l'attenzione mediatica verso questi forme crebbero esponenzialmente, con teorie che li collegavano a UFO e "dischi volanti".

La svolta arrivò negli anni '70, quando due inglesi, Doug Bower e Dave Chorley, decisero di divertirsi un po'. Armati di assi di legno e corde, iniziarono a creare cerchi nei campi vicino al confine tra Hampshire e Wiltshire. Il loro scherzo divenne rapidamente un fenomeno globale, con imitatori in tutto il mondo.

Nel 1991, i due rivelarono al mondo il loro inganno, mostrando la realizzazione di oltre 200 formazioni nel corso degli anni. Oggi, pur sapendo che i cerchi nel grano sono opere d'arte paesaggistica realizzate dall'uomo, ci sono ancora coloro che scelgono di credere al mistero... e dopo queste dichiarazioni sconcertanti sugli UFO nel Congresso anche noi abbiamo dei dubbi.