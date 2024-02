Perché non sentiamo la Terra mentre gira? Il motivo è questo

La Terra compie la sua danza cosmica, ruotando su se stessa a una velocità mozzafiato e orbitando attorno al sole a circa 100.000 chilometri all'ora. Vi siete mai chiesti perché noi esseri umani - e tutti coloro che abitano il nostro mondo - non siamo influenzati da questa incredibile rotazione?

La spiegazione risiede in due concetti fondamentali della fisica. Innanzitutto, la rotazione terrestre è uniforme e costante, simile all'esperienza di viaggiare in auto su un'autostrada a velocità costante: se chiudessimo gli occhi, escludendo il rumore esterno, ci sentiremmo fermi.

Questo principio di movimento relativo, evidenziato da grandi menti come Newton e Galileo, ci insegna che ciò che conta è il movimento relativo, non assoluto. In altre parole, all'interno di un sistema in movimento uniforme, come la Terra e la sua atmosfera che viaggiano insieme, non percepiamo la velocità.

Il secondo pilastro di questa inaspettata stabilità è la forza di gravità, immensamente più potente della forza centrifuga - che in realtà non esiste - che potrebbe, in teoria, spingerci verso l'esterno. La gravità ci tiene saldamente ancorati al suolo, rendendo trascurabile l'effetto della rotazione terrestre sulla nostra percezione.

Anche al punto più veloce della Terra, l'equatore, l'effetto della rotazione sulla gravità è minimo, confermando che la nostra incapacità di sentire il movimento del pianeta è radicata nelle leggi fondamentali della fisica.